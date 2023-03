BBB23: Domitila sonha com repescagem no programa e choca público

Chocante! Após Tadeu Schmidt anunciar na noite deste domingo (19), que dois participantes voltarão ao BBB 23 por meio de repescagem, um sonho de Domitila Barros foi interpretado como uma premonição da sister sobre as próximas movimentações do programa.

Em fevereiro, a Miss Alemanha sonhou que nove brothers participavam de uma disputa dentro de um quarto, onde havia três camas vazias. Na visão do público, as nove pessoas representam os eliminados que batalham pelo retorno ao programa e as camas vaziam seriam Bruno Gaga, que desistiu do reality, além de Guimê e Sapato que foram eliminados.

A sister contou esse sonho para Cezar Black na área externa da casa, dia 22 de fevereiro. A ativista citou uma pessoa com tatuagem na mão que organizava a dinâmica.

