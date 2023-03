Internauta ironiza aparência de Paula após anúncio de repescagem no BBB: 'Participante nova'

Na edição de domingo (19) do BBB 23, Tadeu Schmidt anunciou que haverá repescagem no programa, com dois participantes de volta à disputa pelo prêmio. Entre os concorrentes, está a paraense Paula Freitas, quarta eliminada, que tem se dedicado à carreira de influenciadora digital e compartilhado com os fãs os resultados dos procedimentos estéticos que realizou após o "game".

No Twitter, um internauta ironizou o novo visual da biomédico e brincou que ela não seria reconhecida, caso fosse a escolhida do público para voltar ao BBB: "A Paula para ela voltar e o povo achar que é representante nova", opinou o usuário da rede social. A publicação caiu nas graças até nos administrados do perfil oficial de Paula, que compartilhou a publicação nos stories do Instagram: "Vamos colocar essa nova Paula lá dentro".

VEJA MAIS

Paraense deixou vídeo gravado após se confinar

Tadeu afirmou que os participantes já estão confinados. Antes de abandonar as redes, porém, Paula deixou um vídeo gravado aos fãs: "Quando eu saí de casa, Deus me fez um promessa de três meses. Estou deixando esse vídeo gravado para dizer que eu nunca duvidei disso. Então, obrigado a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui e eu espero que a vontade de Deus e a de vocês seja feita. Eu estou muito feliz. Agora é votar muito, gente. Um beijo e não desacreditem nunca do sonho de vocês", diz ela na gravação.