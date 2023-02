Ex-BBB Paula surpreende ao mudar o visual; veja antes e depois da paraense

A paraense Paula Freitas, eliminada no quarto Paredão do BBB 23 transmitido pela TV Globo, causou surpresa ao revelar um novo visual nas redes sociais. A ex-BBB cortou o cabelo, clareou os fios e passou por outros procedimentos estéticos, comemorando as mudanças em seu perfil no Instagram.

"O BBB me proporcionou muitas coisas boas, incluindo me conhecer melhor e cuidar de mim em primeiro lugar. Sou grata ao Felipinho e sua equipe, que foram fundamentais e impecáveis nessa transformação", afirmou a biomédica.

Confira o antes e depois:

VEJA MAIS

A mudança caiu nos gostos dos seguidores e foi amplamente elogiada na web. "Maravilhosaaa! Eu sabia que você ia arrasar quando saísse de lá! Tem muito potencial!", comentou uma internauta. "É do Pará!", comemorou mais uma. "Você merece tudo de bom", desejou ainda uma fã.