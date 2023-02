Fora do BBB 23, paraense Paula Freitas dispara contra Key Alves: ‘Te põe no teu lugar’; entenda

A biomédica Paula Freitas, paraense e quarta eliminada do BBB 23, continua assistindo ao reality show, como faz questão de mostrar nos stories do Instagram. A morena esteve atenta à formação do paredão desta sexta-feira (23), comemorou a vitória de Sarah Aline na Prova do Líder, que foi sua aliada no jogo, e disparou contra Key Alves: “Te põe no teu lugar”. Entenda!

VEJA MAIS

A paraense concordou com os rumos que o programa tomou na Semana Turbo: ela vibrou com a eliminação de Cezar da prova do líder, festejou que Cara de Sapato tenha puxado Fred Nicácio no contragolpe e comemorou quando Guimê trocou Antonio por Gustavo no sexto paredão. Mas o que chamou atenção mesmo foi a reação da moradora de Jacundá à justificativa de voto de Key Alves.

Ao votar em Guimê, a jogadora de vôlei disse: “Como estive no VIP, tive o privilégio de estar lá no quarto do líder vendo algumas imagens, e vi que meu nome e do Cowboy [Gustavo] estão o tempo inteiro na boca dele [Guimê]”. Sincerona, Paula destacou que Guimê também é detonado pela atleta. “E da tua? Fala… Te põe no teu lugar, Key Alves”, disparou a paraense.

Durante sua participação no programa, Paula fez parte do grupo do quarto “deserto”, formado por Sapato, Guimê, Sarah, Ricardo, entre outros, que se opunha ao quarto “fundo do mar”, que tem Key, Gustavo, Nicácio e Cezar.