BBB 23: aparência da paraense Paula Freitas instiga internautas; entenda

Desde que saiu do Big Brother Brasil, a paraense de Jacundá, Paula Freitas, tem aproveitado as oportunidades de parcerias. Com o rosto mais desinchado da harmonização facial, a biomédica registrou nas redes sociais alguns momentos badalados na última quinta feira (09). Porém, dessa vez, o que intrigou os internautas foi uma mudança brusca na aparência da ex-sister que, ao que tudo indica, apostou em lábios mais volumosos em um procedimento estético.

“Mano se não tivesse falado Paula ex bbb eu juro por deus que eu não iria reconhecer ela”, disse um internauta. “Mudar o rosto é mudar um pouco a própria identidade. Nunca vou achar saudável”, opinou outro.

Confira alguns registros:

