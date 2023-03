BBB 23: Paula Freitas reage ao beijo entre Ricardo e Sarah Aline

O beijo entre Ricardo Alface e a Sarah Aline movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (9). A ex-sister Paula Freitas, que já havia se declarado diversas vezes para Ricardo durante o "Big Brother Brasil 23", comentou a cena em entrevista ao Gshow.

VEJA MAIS

Segundo Paula, ela e Ricardo não tinham nenhum tipo de relacionamento quando estavam na casa. Ela afirmou que não sentiu ciúmes do possível affair e fez um trocadilho com o apelido do brother.

Confira o beijo dos brothers:

A ex-BBB acredita que o beijo entre Ricardo e Sarah aconteceu por causa do acolhimento da psicóloga com o biomédico. "O jogo lá dentro é muito intenso, tem carência sim. Ele se desfazendo do grupo, indo para o outro quarto, a Sarah sendo uma mulher muito forte, muito acolhedora, rola muita coisa", disse Paula.

Questionada sobre um possível relacionamento com Ricardo, Paula afirmou que tudo depende da conversa que terá com ele. "A nossa relação é muito incrível", disse.

Paula também revelou que não ficou com ninguém desde que saiu do "BBB" e que torce para que Ricardo e Sarah consigam ir mais longe no jogo.