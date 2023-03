Como vai ser a Prova do Líder no BBB 23? Saiba quem não pode participar

O BBB 23 terá Prova do Líder hoje (9). Será a nona edição da prova desde o início do reality show neste ano. A TV Globo informou que o início será a partir das 22h25. Importante por decidir quem será o “soberano” nos próximos dias, a Prova do Líder terá uma limitação: três Brothers não poderão participar.

Além da determinação da base de horário para o início do programa, a produção do BBB 23 não divulgou como será a dinâmica. Logo, não é possível afirmar se será uma prova de resistência ou se terá duração mais rápida. É possível afirmar, no entanto, quem não poderá ser o novo Líder. Após a disputa no Quarto Branco, Fred Desimpedidos e Domitila estão barrados de concorrer ao posto de liderança.

A terceira pessoa que não poderá ser o próximo Líder ainda não foi definida. Quem vai decidir é Fred Desimpedidos, que é o atual Líder, e terá o poder de veto, escolhendo alguém para ficar de fora da disputa.

Quarto Branco

Fred Desimpedidos e Domitila passaram mais de 18 horas dentro de um carro no Quarto Branco, nesta quarta-feira (8). Na dinâmica, eles não poderiam deixar de segurar a logo da marca do veículo, que estava amarrada em uma corda. Domitila foi a perdedora, ao dormir e deixar cair o objeto. Assim, a participante foi automaticamente ao Paredão, enquanto Fred ficou imune.