BBB 23: Quarto Branco está de volta, revela Tadeu Schmidt

Depois que Boninho, o Big Boss, deixou no ar a possibilidade do retorno do “Quarto Branco” no BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt, afirmou: ele está de volta. Ao iniciar o ao vivo desta terça-feira (7), pré-Paredão, ele contou sobre a novidade e prometeu mais informações ao longo da edição.

VEJA MAIS

A última vez que o Quarto Brando marcou uma edição do Big Brother Brasil foi em 2020. Ao longo das temporadas, a dinâmica já eliminou, imunizou brother e mandou participante direto para o paredão.