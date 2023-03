Fred revela usar escalação do penta como tática no BBB 23; entenda

Após vencer a prova de resistência do Quarto Branco no BBB 23, estar imune e ganhar um carro zero, o youtuber Fred Desimpedidos surpreendeu a internet ao revelar sua estratégia na prova.

O critério de desempate no Quarto Branco, caso chegasse ao tempo limite, seria contar o número de vezes que a logo da patrocinadora apareceu na tela. Em uma conversa com Bruna e Larissa, Fred revelou usar a escalação da Seleção Brasileira de 2002 como ajuda.

Entretanto, a tática não precisou ser usada, já que Domitila foi desclassificada por deixar a logo cair. Com a vitória, Fred ganhou imunidade nesta semana e um carro zero.

Já Domitila, está no paredão sem direito à prova bate-volta e deve permanecer no Quarto Branco até o ao vivo de hoje, quinta-feira (9), às 22h55. Se a participante desistir, será eliminada do programa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)