Por que Domitila Barros continua no Quarto Branco? Entenda

Mesmo após soltar o objeto, Domitila Barros permanece no Quarto Branco do BBB 23 nesta quinta-feira, 09. Cerca de 18 horas depois da dinâmica começar, a miss Alemanha permanece dentro do carro e no cômodo.

Tudo porque, uma das regras é que o perdedor permaneça no Quarto Branco até o ao vivo de hoje, que começa às 22h25. A punição é para que a pessoa permaneça no ócio, até chegar ao seu limite e pedir para sair, e assim é eliminada.

Além disso, Domitila está direto no Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta.

Com a saída de Fred, que foi escolhido por ela para a dinâmica, ela ficou bastante abalada e chorou muito. "É isso aí, Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco, vamos ver o que nos espera", disse. "É muito frustrante perder essa prova nesse contexto com o Fred", acrescenta.

Em seguida ela recebe um kit sobrevivência com colchonete térmico, itens de higiene feminina, toalha, frutas, biscoitos, água de coco, água mineral e sucos. Além disso, ao lado tem um reservado com um banheiro completo, com chuveiro e pia.