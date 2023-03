BBB 23: Após vitória de Fred, internautas apontam trapaça na disputa do 'Quarto Branco'

O influenciador digital Fred Desimpedidos, de 33 anos, venceu a prova do “Quarto Branco” do Big Brother Brasil 23, onde ganhou um carro novo e imunidade. Entretanto, internautas apontaram uma possível trapaça do paulista na disputa contra Domitila Barros, de 38 anos.

Após 18 horas de prova, a participante deixou a logo da Chevrolet (patrocinadora da prova) cair de sua mão, condição que eliminou a modelo da prova, resultando na vitória de Fred. A Miss Alemanha de 2022 foi selecionada para o “Quarto Branco” após apertar um botão misterioso na manhã de quarta-feira (7) e levou o influenciador para a disputa. Com a eliminação, Domitila foi enviada diretamente para o Paredão, enquanto Fred ficou imune.

Apesar disso, os espectadores do reality show apontaram que Fred Desimpedidos trapaceou durante a prova, levando um chiclete (ou outro doce) escondido. É proibido se alimentar durante a disputa e a atitude do influenciador pode ser considerada vantagem indevida. Veja:

Outros internautas afirmaram que Fred estaria mastigando um pedaço de plástico e não um chiclete. Caberá à produção do programa analisar as imagens, com o resultado da prova sendo anunciado nesta quinta-feira (9).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)