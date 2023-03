BBB 23: Fred e Domitila discutem no Quarto Branco

A dinâmica do Quarto Branco no BBB 23 começou pela manhã de hoje, (8), após Domitila apertar o botão e escolher Fred para acompanhá-la na prova de resistência. Dentro do carro branco, os dois começaram a discutir sobre suas desavenças e quem vencerá a dinâmica.

Inicialmente, Fred tentou conversar sobre o paredão de ontem, mas a sister não gostou e, então, a discussão começou. “Sem querer ser chata, mas cumprindo meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui, não. De jeito nenhum”, disse Domitila.

Fred rebateu afirmando que a troca da ex-miss era zero sincera. “Então esse é seu jogo? Você finge ter trocas sinceras, mas é só quando é conveniente para você”, questionou.

VEJA MAIS

Domitila completou dizendo que só vai falar quando tiver vontade e interesse. Mesmo com a tentativa de finalizar a conversa, os brothers continuaram a discutir sobre a postura de cada um no jogo e a ativista disse que a maior prova de resistência era ficar ao lado de Fred.

Dinâmica do Quarto Branco

Pela manhã de hoje, os brothers acordaram com uma surpresa no jardim: um botão misterioso. A ex miss e ativista Domitila Barros foi a primeira a apertar o botão e em seguida indicou Fred Desimpedidos para ir com ela.

Os dois confinados participam de uma prova de resistência dentro de um carro branco. Quem perder vai direto para o paredão, sem chance de bate-volta e o vencedor fica imune nesta semana, levando um carro zero para casa. Ambos os participante não poderão disputar a prova do líder, que acontece pela noite de hoje (8).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva).