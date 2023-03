BBB 23: Com Fred ou não, veja como será a Festa do Líder de hoje

O Líder da semana, Fred, está no Quarto Branco com Domitila desde o fim da manhã de hoje, 8. Porém, com a presença dele ou não, a Festa do Líder vai acontecer mais tarde.

A celebração será uma mistura dos universos do futebol e da comunicação digital. Mas, como o BBB 23 é uma caixinha de surpresas, o resultado da dinâmica do Quarto Branco pode interferir neste privilégio semanal do líder. Escolhido por Domitila para acompanhá-la no local hoje, o participante pode ficar de fora da comemoração caso a disputa pela vitória se estenda madrugada a dentro ou caso Fred perca o desafio, pois desta forma terá que permanecer no Quarto Branco até amanhã, 9. De toda forma, a festa está mantida, ainda que precise acontecer sem homenagens ao líder.

Está nas mãos de Fred e Domitila a possibilidade de o líder participar ou não de uma noite regada a comida japonesa, com peças de salmão, e o licor de sua preferência. Fato é que, com ou sem Fred, os participantes poderão desfrutar de recursos como um game digital que os pontua por "chutes" assertivos ao gol e de uma brincadeira em um cenário de entrevista de transmissão ao vivo, com fones, canecas, fichas, prancheta tática, entre outros elementos. A pista de dança do local imitará um campo de futebol, com bancos de reserva nas pontas, e o bar terá formato de bola. Uma roleta giratória também deve incentivar os competidores a se arriscarem em performances futebolísticas.