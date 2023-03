Família de Key Alves não a avisou sobre morte do avô; entenda

O avô de Key Alves, ex-participante do "Big Brother Brasil 23", morreu no último domingo (19), mas a família decidiu não contar para a atleta.

“Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes”, lamentou a equipe de Key nas redes sociais.

VEJA MAIS

A jogadora de vôlei acaba de retornar ao Brasil após uma temporada no México, no "La Casa de Los Famosos". Ao desembarcar no país, Key voltou para o confinamento no "BBB 23", pois concorre ao voto público para a repescagem do reality.

“Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível”, completou o comunicado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)