Após culpar Dania por assédio no BBB 23, Arturo é eliminado de reality mexicano; vídeo

Arturo Carmona, affair de Dania Mendez em “La Casa de los Famosos”, foi o eliminado da semana no reality show mexicano, na segunda-feira (20). Nas redes sociais, fãs brasileiros de Dania comemoraram a saída de Arturo: “Dania está livre de macho tóxico”.

VEJA MAIS

A votação foi acirrada, mas o ator foi o que menos teve votos para permanecer no programa, entre os cinco participantes que poderiam ser eliminados. Arturo chegou no reality como um dos favoritos, sendo um dos nomes mais conhecidos entre os participantes, mas seu comportamento com Dania foi alvo de críticas. A imprensa mexicana chegou a definir o galã como “atitude ciumenta e possessiva”.

Recentemente, Arturo causou polêmica ao culpar a influenciadora digital pela importunação sexual sofrida por ela no BBB 23, que culminou na expulsão de Guimê e Cara de Sapato. Ele também disse que se Dania continuasse a falar da sua experiência no reality brasileiro, ele iria "se retirar" do programa.

Ao receber a notícia da eliminação de seu affair, Dania chorou e foi tranquilizada por outros participantes. Mas os fãs brasileiros comemoraram e prometem ajudar Dania a ganhar o programa.

Confira reações de brasileiros: