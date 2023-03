Após expulsão do BBB 23, Cara de Sapato explica sumiço das redes sociais

A expulsão de Antônio "Cara de Sapato" do BBB23, ao lado do cantor MC Guimê foi polêmica. A dupla foi desclassificada do programa após importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez. Após o episódio, o lutador de MMA afirmou que não estava se sentido bem e, por isso, se afastou das redes sociais.

"Estava meio sumido, não foi dos melhores dias. Tirei o dia para ficar off e cuidar mais de mim. Mas estamos aí, galera. Estou de volta", avisou o lutador para seus seguidores. Ainda durante a semana, o ex-BBB divulgou alguns mimos que recebeu de uma marca patrocinadora do reality, que à época, repudiou o caso envolvendo o brother. A marca então confirmou o envio dos mimos e explicou se tratar de uma ação que já estava programada.

Importunação sexual em festa

Cara de Sapato foi acusado de forçar um beijo na mexicana na madrugada do dia 17 de fevereiro. O lutador avançou sobre a convidada na cama do quarto Fundo do Mar. O público do BBB23 repudiou a imediatamente ação.

