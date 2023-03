Cara de Sapato vai falar pela primeira vez após expulsão do BBB23

Desde que foi expulso do BBB23 por ter se envolvido em um caso de assédio contra a mexicana Dania Mendez, o lutador Antônio Carlos Junior, conhecido como Cara de Sapato, irá se pronunciar pela primeira vez oficialmente, sobre o caso. Segundo, a assessoria de imprensa do ex-participante, o comunicado será feito em vídeo através das suas redes sociais. Vale destacar ainda que a equipe do ex-BBB também negou que ele irá gravar um depoimento ao programa “Fantástico”, da Rede Globo.

Durante a última festa do líder, realizada na noite da última quarta-feira (15), imagens das câmeras do reality show mostraram os ex-participantes tentando contato físico com a sister estrangeira. MC Guimê passou a mão pelo corpo de Dania sem o consentimento dela. Cara de Sapato, por sua vez, restringiu os movimentos da influenciadora para beijá-la. Foi aberto, inclusive, um inquérito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o caso.

MC Guimê fez seu pronunciamento ontem, através dos stories do Instagram. E afirmou estar “muito triste” com tudo o que ocorreu. “Estou de coração partido. Estou processando tudo que rolou, são muitas informações, tô muito chateado pelo momento”, declarou.

VEJA MAIS