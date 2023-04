Quarto Deserto do BBB 23 é fechado e sister sofrem ao deixar o cômodo

O momento mais temido das desérticas no BBB 23 chegou: o quarto Deserto foi fechado! As moradoras do cômodo, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, se desesperaram com a notícia e precisavam deixar o quarto no início da tarde de hoje (12).

"Eu não quero sair do Deserto. A gente é desérticas. Ah cara, fechado pra sempre, não", grita Larissa. "Aqui tem tanta lembrança daqui. Sério, dói o coração, juro", conclui a professora de Educação Física, abraçando a parede.

Elas precisam arrumar os seus pertences.

Aline se emociona olhando para o ambiente e Cezar entra para retirar suas malas que ainda estavam no local, já que ele voltou a dormir no Fundo do Mar, para onde devem ir todos os confinados. Na noite anterior, as sisters do Quarto Deserto planejaram uma viagem juntas com o tema do quarto.

BBB 23 acaba no próximo dia 25 de abril