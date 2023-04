Youtuber dá dicas de como passar pelas etapas seletivas de reality, no Esquenta BBB 23 de hoje (11)

O sonho de muitos brasileiros é entrar no Big Brother Brasil. Ganhando prêmios, visibilidade e a oportunidade de mudar de vida, milhares de pessoas se inscrevem anualmente no programa. Gabriel Cruz foi o convidado do “Esquenta BBB 23” de hoje (11), ele é dono de um canal no Youtube que dá dicas de como avançar nas etapas para entrar no BBB.

Além de comentar sobre as seletivas, o youtuber também falou das suas apostas para esta edição: Ricardo Alface. O biomédico e as irmãs dele pegaram informações com Gabriel sobre a dinâmica de escolhas dos participantes e debatiam sobre as etapas que iam passando. Além dele, Marília, Larissa e Cristian, desta edição, também acompanham Gabriel nas redes sociais.

“O Ricardo me procurou em meados de setembro, mas ele já assistia aos vídeos do canal. O Ricardo me perguntava detalhes sobre o que eu poderia passar para ele, como estavam ocorrendo as dinâmicas presenciais, que são quando acontece as etapas do processo seletivo. Eu mandei um áudio para ele explicando. Contei todos os detalhes. Depois ele veio e me perguntou sobre outras etapas, mas não posso falar porque pode prejudicá-lo e em relação ao sigilo do contrato”, disse Gabriel.

Depois dessa relação, Ricardo parou de procurar o youtuber, que já foi ver o biomédico sendo anunciado no BBB 23.

Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro deste ano, também foi uma das pessoas que procuraram Gabriel. Ele contou que ela se comunicava através de fake há dois anos, e que quando ela entrou na disputa por uma vaga no programa deste ano, a mãe dela que contou que o perfil de tratava de Giovanna.

As primeiras etapas da seletiva do programa iniciam no segundo semestre, e mensalmente vão surgindo novas fases para os selecionados. Com etapas onlines e presenciais, existem fases até pelo WhatsApp. Porém, como sempre existem surpresas, Gabriel contou das surpresas apresentadas esse ano.

“São seis meses na luta e ansiedade”, antecipa.

“Eles modificaram o processo, colocaram uma etapa plus”, acrescenta.

A fase mais tensa e “definitiva” é a cadeira elétrica, bastante comentada entre os participantes. A pessoa fica em um ambiente em posição de meia lua, rodeado de profissionais que trabalhar no BBB, entre eles o Boninho, o Big Boss. Há pelo menos dois anos, eles chamam um familiar de quem está disputando a vaga, para falar um pouco sobre ele. Vale lembrar, que até a chegada da cadeira elétrica, nenhum candidato se encontra com membro da produção.