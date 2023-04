BBB 23: Ivete Sangalo é a atração da festa desta quarta-feira, com participação especial de Rebecca

Nesta quarta-feira (12), tem mainha na casa mais vigiada do Brasil! Ivete Sangalo subirá ao palco do "Big Brother Brasil 23" levando aos participantes um repertório cheio de sucessos em um show completo. “Cria da Ivete”, “Abalou”, “Sorte Grande” e “Festa” são alguns dos hits que a cantora vai apresentar no reality.

“O BBB é um dos programas que eu mais gosto de ver. E cantar na casa com a maior visibilidade do Brasil é, além de prazeroso, uma maneira de espiar ainda mais de pertinho”, destaca Ivete sobre a visita à residência dos brothers.

Na reta final do programa, os oito jogadores que seguem na disputa pelo prêmio também terão o privilégio de curtir a participação especial de Rebecca no musical que agita a noite. A cantora, que faz sua estreia no "BBB", conta que tem uma relação muito próxima com o programa, já que sua tia, a Jaqueline, do "BBB 11", e amigas do Camarote de outras edições fizeram parte do reality. Para a apresentação ao lado de Ivete Sangalo, Rebecca promete muita dança, diversão e “tudo que se tem direito em um show da rainha”.

“Ivete é uma grande inspiração e quando cantei com ela em Salvador foi a realização de um sonho. E agora, estar ao lado dela no BBB é outro marco. Estou mega feliz!”, conta Rebecca.

A cantora baiana reforça a animação para dividir o palco com a carioca: “Ela é uma linda e vai arrasar! Ela entra no meu show botando para quebrar como ela sabe fazer!”, adianta.

Como vai ser a festa?

Os brothers serão encaminhados ao espaço da festa por meio um portal que faz alusão a uma passagem subterrânea urbana, com grafites em suas paredes. A abertura da noite será feita por oito bailarinos espalhados pelo espaço, como se fossem manequins. Inicialmente estáticos, os integrantes do ballet farão, depois, uma coreografia que mistura passos de ritmos variados.

A celebração desta quarta será ambientada em um grande salão de beleza, com decoração predominantemente rosa, azul e amarela. No lugar das cortinas, o palco recebe um grande painel de LED, que abre o show da noite. Já na pista de dança principal, o recurso de LED floor touch possibilita reações conforme os participantes se movimentam. Sets especiais ainda vão garantir a experiência de cuidar da beleza, com maquiagem, perucas, secadores de cabelo, entre outros elementos.