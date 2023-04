‘Sequência de eliminações’ no BBB 23: Tadeu anuncia novo Paredão para esta terça-feira (11)

Nesta terça-feira (11), Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline deixam o BBB 23 no 13º Paredão do programa. Mas as emoções continuam logo após a divulgação do resultado, porque uma nova berlinda será formada. Foi o que anunciou o apresentador Tadeu Schmidt na edição de segunda (10).

O novo Líder também será definido nesta terça. "Na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova Prova do Líder e vamos formar um novo Paredão, dando início a uma sequência de eliminações", confirma o apresentador.

Como já havia sido anunciado, nesta semana acontecerão três eliminações. O BBB 23 está em sua reta final, com a Grande Final prevista para o dia 25 de abril.