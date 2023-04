BBB 23: veja tudo o que rolou no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (10)

Segunda-feira é dia de “reunião de condomínio” no BBB 23! Em meio à tensão de mais um paredão na reta final do jogo, o clima esquentou entre os brothers. "Tenho a impressão que eles estão afiados", disse o apresentador Tadeu Schmidt antes de explicar o Jogo da Discórdia da semana.

A dinâmica foi uma espécie de Queridômetro aberto, ou seja, um participante escolhe um emoji para representar o outro. Veja tudo o que rolou no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (10).

Bruna Griphao

Vômito para Cezar: "Você teve direito de se posicionar e se posicionou, indicando duas pessoas do nosso quarto";

Planta para Fred Nicácio: "Não senti que você veio com um posicionamento forte".

Sarah Aline

Cobra para Bruna Griphao: "O jogo dela nunca é tão preciso";

Planta para Aline Wirley: "Sei que o jogo dela sempre foi seguro de omissão. A partir de um momento que tem o fator Larissa com informações brifadas, a reação do jogo não era constante em outros momentos. Ela sempre traz as mesmas pessoas".

Fred Nicácio

Coração partido para Ricardo: "Para você ser mais honesto. Você me colocar no Paredão com um argumento tão raso...como a minha presença incomoda você! (...) Eu existo e vou te incomodar";

Planta para Aline Wirley: "Você se serpenteia nas costas de todo mundo. Seus posicionamentos nunca são seus, sempre são de grupo, nunca são seus".

Ricardo

Planta para Fred Nicácio: "Você é planta carnívora. Quando eu te coloco no Paredão, não é sobre afeto, é sobre o jogo";

Vômito para Cezar: "Eu, quando mudei do quarto, eu criei afeto por você. Você vai lá e explana meu jogo. Isso me dá ânsia".

Aline Wirley

Vômito para Fred Nicácio: "Você é extremamente arrogante. Que ego é esse? E você me chamou de omissa. Não me subestime";

Coração partido para Sarah Aline: "A gente teve uma troca muito honesta (...) Tenho um outro jeito de me posicionar".

Amanda

Vômito para Cezar: "Entra em contradição, não banca o jogo";

Planta para Sarah Aline: "Seu jogo não ficou claro. Não vejo movimentação e só vi quando você ganhou o Líder. Você é uma planta desde o início do jogo".

Larissa

Coração partido para Fred Nicácio: "A gente teve um primeiro momento, sempre tive um ponto de interrogação. Quando a gente vai para a Casa do Reencontro, eu falo 'é isso, quero ter uma conexão'. Tem os dois lados do Fred: amigo, que acolhe; e o outro lado...irônico";

Planta para Sarah Aline: "Nunca foi prioridade de voto de ninguém, seu jogo foi confortável. Estou vendo uma nova Sarah, mas também faz 80 dias...".

Cezar

Vômito para Bruna Griphao: "Gosta de falar, criticar os outros, mas não gosta de receber críticas. Ela tenta humilhar, xinga...";

Cobra para Ricardo: "Se você joga sozinho como você diz...eu não sou X-9. Hoje, quando você vem e faz uma filmagem escondido...você está fazendo a mesma coisa...".

Domitila Barros

Coração partido para Ricardo: "Quando você vota no Fredão, você parte o meu coração";

Planta para Aline Wirley: "O fato que você vem só falar de mim, vim para deixar meu nome...".

Placar:

Fred Nicácio foi o que mais recebeu emojis (4);

Amanda, Larissa e Domitila não receberam nada;

O emoji mais usado foi "planta".