Key Alves, ex-BBB 23, desabafa ao viver fase turbulenta

Desde quando saiu do confinamento no "Big Brother Brasil 23", Key Alves tem passado por uma fase turbulenta na vida. Ainda confinada, o avô dela morreu e logo após a Casa do Reecontro, o relacionamento da atleta com Gustavo chegou ao fim.

Na madrugada desta quarta-feira, 12, a jogadora de vôlei usou as redes sociais para desabafar sobre os últimos acontecimentos. "Juro, estou tendo que ser tão forte. Por que? Esperando Deus me responder…”, escreveu.

Key Alves foi uma das participantes do BBB 23 mais controversas. Sempre esteve envolvida em polêmicas e discussões com outros brothers.

Após a eliminação, ela foi foi a escolhida para fazer o intercâmbio no reality do México, mas quando retornou ao Brasil descobriu que o avô havia morrido. Ainda dentro do confinamento, a musa do Onlyfans se envolveu com Gustavo e o relacionamento continuou fora do programa. Recentemente, o empresário decidiu dar um fim ao relacionamento e essa decisão abalou Key, que desabafou nas redes sociais sobre o assunto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)