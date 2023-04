Key Alves, ex-BBB 23, anuncia retorno ao Only Fans após término com Gustavo

Key Alves, ex-BBB 23, voltará a produzir conteúdo adulto exclusivo para a plataforma Only Fans. Foi o que a própria jogadora de vôlei afirmou em sua página no Instagram. O anúncio foi feito após o fim do relacionamento com Gustavo Cowboy, também ex-participante do reality show. Os dois tiveram um namoro no programa, mas anunciaram o fim da relação na internet.

Na postagem sobre o Only Fans, seguidores de Key reagiram: “Agora se o cowboy quiser ver as fotos mais íntimas, ele que pague o onlyfans da gata”, escreveu uma internauta. “Sou encantada pela habilidade que você tem em transformar positivamente qualquer problema ou situação. Você realmente é especial! ”, escreveu outro perfil de fã. “Estou sem palavras com tanta perfeição”, publicou outro.

Dentre as pessoas inscritas no Only Fans, Key é a mais seguida na plataforma.

