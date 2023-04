Key Alves, ex-BBB 23, afirma que não será amiga de Gustavo após término: ‘Não foi amigável’

A jogadora de vôlei Key Alves, ex-BBB 23, não deixou dúvidas sobre sua posição em relação ao fim do namoro com Gustavo Cowboy: ela não queria terminar. Key afirmou nas redes sociais que o ex decidiu de foram unilateral pelo término da relação. Para ela, os dois nem mesmo tentaram ficar juntos.

Key escreveu que o fim do namoro veio após outros acontecimentos tristes em sua vida.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte, porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei… Hoje, mais do que nunca, tenho que ser forte", escreveu.

"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste", escreveu ainda a ex-BBB 23.