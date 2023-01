BBB 23: Confira os famosos que Key Alves já revelou ter ficado

A participante do grupo camarote, do "Big Brother Brasil 23", Key Alves revelou recentemente que teria ficado com o piloto de Fórmula 1, Lando Norris. Segundo ela, os dois se relacionaram quando ele veio participar de uma corrida em São Paulo. Confira a lista de outros famosos que a sister já teria beijado.

"Eu já fiquei com uns carinhas internacionais. Fiquei com um piloto, o Lando Norris. Eu não sabia falar nada de inglês e ele nada de português. Foi só na mímica. Juro por Deus. Foi na Fórmula 1 que teve lá em São Paulo. Todo ano tem e eu moro lá, daí eu sabia que ia ter e eu comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá", disse ela.

Key ainda contou que teve dificuldades em manter uma comunicação com o inglês. "E aí eu vi o dele e ele me mandou um Direct. Deve ter aparecido minhas fotos pra ele, não sei como e aí ele me mandou um direct em inglês. Fui responder em inglês lá pra ele, mas eu não sabia conversar e a gente conversou por mímica", revelou.

A lista de famosos que a jogadora de vôlei já ficou não acaba por aí. O cantor João Gomes e o ator Murilo Cezar, do SBT, também já se relacionaram com a sister. Key também disse que estaria disposta a viver um relacionamento mais sério com o ator assim que saísse do confinamento.

O ex-BBB Rodrigo Mussi também já ficou com a participante do reality. Os dois se relacionaram antes dele sofrer o acidente de carro em março de 2022. Na época, ele foi visto deixando o apartamento da moça. No confinamento, Key mostrou aos outros participantes que fez uma tatuagem em homenagem ao affair após ele se recuperar do acidente.

