Dinâmica da semana no BBB tem duas Provas do Líder e eliminação na quinta-feira (13)

Após a eliminação de Fred Nicácio nesta terça-feira (11), o apresentador Tadeu Schmidt já contou sobre a dinâmica desta semana.

Com Prova do Líder e formação do Paredão hoje, os brothers já entram em clima de reta final de programa. O Paredão será formado com a indicação do Líder mais duas indicações da casa. A votação será aberta.

Na quinta-feira (13) haverá eliminação e a Prova do Líder em seguida.