Fred Nicácio deixa o BBB 23 pela terceira vez; disputa com Bruna Griphao foi acirrada

Dando início a mais uma semana eletrizante no BBB 23, Fred Nicácio foi eliminado nesta terça-feira (11). Com isso ele deixa o programa mais uma vez, agora com 51,14% dos votos. A disputa foi com a também Camarote, Bruna Griphao, e a Pipoca Sarah Aline, com 47,53% e 1,33%, respectivamente.

Fred Nicácio foi eliminado na primeira semana com Marília, depois retornou ao jogo, sendo o sétimo eliminado do programa. Ele deixou a edição com 62,94% dos votos, porém, o médico retornou ao programa no dia 23 de março, e foi agora, o 13º eliminado. Ou seja, nesta edição o médico já foi eliminado três vezes.

"Três vezes agraciado, presenteado e vencedor. Me sinto com a missão cumprida. Muito obrigado, Brasil!", agradece Fred.

"A pessoa eliminada vai sair, mas não quer dizer que não é vencedora", disse Tadeu Schmidt.

"Estou em paz, terminei o que eu tinha que fazer. Agora é com vocês!", diz o médico.