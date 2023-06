Eliezer lamenta precisar ficar longe de Viih Tube e da filha: 'Um sentimento de vazio'

Eliezer utilizou o Instagram, no último domingo (25), para desabafar sobre a saudade que estava sentindo de Viih Tube e da filha, Lua. O ex-BBB precisou ficar longe das duas após viajar para finalizar um tratamento dentário na capital carioca.

Nos Stories, Eliezer aparece após chegar em casa e falou sobre a “solidão” de não encontrar a esposa e a cria.

“Fui pro Rio ontem pra ir no dentista. Então, pra Viih não ficar sozinha aqui com a Lua, ela foi pra Sorocaba. E acabei fazendo bate e volta. Cheguei em casa, tão estranho de não ver a Viih e a minha filha aqui dentro, gente. E meus filhos, meus cachorros, que vêm receber a gente. Muito estranho. Um dia e eu já fico com uma saudade absurda. Um sentimento de vazio, que estava faltando alguma coisa", iniciou.

Em seguida, o ex-brother publicou uma foto da bebê que recebeu de Viih Tube para matar a saudade da filha. Na publicação, Eliezer comentou que aprendeu a sentir saudade depois de ter ficado confinado no Big Brother Brasil.

“Agora eu sei que antes, toda vez que falava para alguém 'tô com saudade', eu não sabia o que era de fato sentir saudade. Agora eu sei”, continuou o desabafo, dizendo que no reality show sentiu saudade da mãe, da cachorra e dos familiares.