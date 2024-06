VÍDEO: Mulher morre após ser atingida por trem ao tentar tirar uma selfie

Uma mulher, de 25 anos, morreu na última segunda-feira (4) após ser atingida por um trem Maria Fumaça durante a tentativa de tirar uma selfie. O incidente marcou a inauguração da nova rota ferroviária no município de Nopala de Villagrán, no estado de Hidalgo, no México. Na última semana, outro incidente parecido aconteceu no Brasil, quando uma ciclista foi atropelada por um trem enquanto também tirava uma selfie.

Segundo informações da imprensa local, a vítima se encontrava entre um grupo de pessoas que se reuniram ao redor dos trilhos para registrar a passagem do trem, que fazia parte das comemorações pela inauguração da nova rota. As imagens do acidente mostram a mulher posicionada próxima à linha, segurando o celular e olhando para o aparelho enquanto o trem se aproximava.

Devido à velocidade do veículo e à curta distância entre a vítima e os trilhos, uma das estruturas laterais do trem atingiu a cabeça da mulher, causando ferimentos graves. Apesar dos esforços dos presentes e dos bombeiros que a socorreram, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A empresa ferroviária responsável pelo trem lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações da polícia. Através de suas redes sociais, a companhia também fez um apelo à população, pedindo que mantenham uma distância mínima de dez metros da linha férrea para garantir a segurança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)