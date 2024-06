VÍDEO: Ciclista é atropelada por trem ao tentar tirar selfie 'radical'

Uma ciclista foi atropelada por um trem enquanto tentava tirar uma selfie 'radical' com o veículo em movimento. O incidente, que aconteceu em Minas Gerais, foi filmado por um amigo da vítima na semana passada e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver um grupo de ciclistas se aproximando dos trilhos para registrar a passagem do trem. A mulher decide se posicionar na frente da locomotiva para tirar uma foto, ignorando os sinais de alerta do maquinista.

A ciclista não percebe a aproximação do trem e acaba atingida na cabeça por uma parte da locomotiva. O impacto a faz cair no chão e as imagens cortam logo em seguida. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)