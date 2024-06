Mulher é encontrada morta dentro de cobra píton de 5 metros na Indonésia

Uma mulher identificada como Farida foi encontrada morta dentro de uma píton - que media cerca de cinco metros -, após ser engolida inteira pelo animal na província de Celebes do Sul, na Indonésia. A vítima desapareceu ainda na noite de quinta-feira. Após o desaparecimento, buscas iniciaram para localizar a vítima e, na sexta-feira, o marido da vítima e moradores da aldeia de Kalempang, onde eles moravam, encontraram dentro da cobra.

O caso foi anunciado por uma autoridade do país no último sábado (8). Intrigados, os vizinhos vasculharam a região e em meio às buscas avistaram, “uma píton com uma barriga grande”, conforme descrito pela autoridade local que atendeu a ocorrência. “Resolveram abrir a barriga e apareceu a cabeça de Farida [a vítima]”, que estava completamente vestida dentro da cobra.

De acordo com informações divulgadas pela emissora internacional DW, a mulher teria ido ao mercado perto de casa e não voltou mais. Casos como esses não são raros na região, isso porque várias pessoas já morreram na Indonésia nos últimos anos depois de terem sidos engolidas por pitons. Entre um dos casos recentes, moradores de um distrito mataram uma píton de oito meses que sufocou e comeu um fazendeiro.

Em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também no sudeste de Celebes. No ano anterior, um agricultor do oeste desta mesma província foi devorado por uma píton de quatro metros.