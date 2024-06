Moradores encontram cobra de 3 metros no bairro do Curió-Utinga, em Belém

Na manhã da última quarta-feira (5), moradores do bairro Curió-Utinga, em Belém, se depararam com uma sucuri de quase três metros de comprimento, encontrada fora de seu habitat, em frente a um comércio na Rua do Campinho.

O animal estava entre um contêiner de lixo e a porta de um estabelecimento comercial. A presença da cobra logo chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local, que acionaram o Batalhão de Policiamento Ambiental para o resgate do animal.

Segundo informações, a sucuri foi capturada com segurança e solta em uma área de preservação ambiental na Região Metropolitana de Belém. A ação foi filmada por populares e o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

VEJA MAIS

Vale ressaltar que o bairro Curió-Utinga está localizado próximo ao Parque Estadual do Utinga, uma Unidade de Conservação Estadual criada para proteger ecossistemas de grande relevância na região. Essa proximidade com a área verde torna comum o aparecimento de animais silvestres no local, incluindo cobras.

Em caso de encontrar um desses animais, a população deve acionar o Batalhão de Policiamento Militar ou o Corpo de Bombeiros através do número 190. A equipe especializada fará o resgate do animal de forma segura, evitando riscos tanto para a população quanto para a própria cobra.

Confira outras aparições de cobras este ano no Pará:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)