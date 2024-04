VÍDEO: Deitado em rede, banhista se assusta após cobra cair de árvore, em Soure

Imagine estar deitado em uma rede, quando de repente, uma jiboia cai de cima de uma árvore. Foi o que aconteceu na Praia da Barra Velha, em Soure, no Marajó. Um vídeo dessa situação inusitada, compartilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (18), foi feito por um banhista.

Na gravação, o animal aparece em cima de uma cadeira. Enquanto isso, um rapaz que estava próximo, no momento da queda da cobra, fez o registro: “olha só, você está na praia, deitado na rede e, do nada, cai uma cobra de cima da árvore”. “Só no Marajó isso aqui”, completou o cinegrafista amador.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Militar, para saber se foi acionada para resgatar o animal, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). A reportagem aguarda retorno.

Sobre a jiboia

Répteis da família Boidae, a jiboia são uma das maiores serpentes da Terra, considerada a segunda maior espécie do Brasil. No tamanho, ela só perde para a sucuri. Apesar de serem mais ativas durante a noite, as cobras desta espécie também costumam ser observadas durante o dia, principalmente sobre árvores.

A jiboia não possui presa inoculadora de veneno e, portanto, é o animal relativamente inofensivo, que mata suas presas por asfixia.