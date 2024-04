VÍDEO: Cobra 'gigante' assusta trabalhadores de fazenda, em Moju

Uma cobra foi filmada por trabalhadores de uma plantação de coco em Moju, no nordeste do Pará. O vídeo, que começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (23), mostra a serpente enrolada no tronco de um coqueiro, escalando com destreza.

O animal foi visto em uma fazenda que funciona uma indústria que produz derivados de coco. No vídeo, é possível ouvir um dos homens exclamando: "Caraca, olha o tamanho da bicha!".

O tamanho da cobra impressionou os internautas, que rapidamente associaram a aparição do animal à lenda da Cobra Grande que, segundo o folclore local, habita as águas do Rio Moju. Segundo ribeirinhos e pescadores da região, as serpentes do rio Moju podem alcançar até 200 metros de comprimento, podendo ficar com a cabeça de um lado do rio e o rabo do outro. "A lenda nunca morre!", comentou um internauta.

VEJA MAIS

Orientações

A Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros orientam que pessoas sem os devidos equipamentos e treinamento evitem contato com cobras, pois elas podem atacar se se sentirem ameaçadas.

Em caso de encontrar uma cobra, a recomendação é isolar a área e acionar a polícia ou o corpo de bombeiros pelos números 190 ou 193, respectivamente. Os profissionais especializados estão aptos a capturar o animal de forma segura e devolvê-lo ao seu habitat natural.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)