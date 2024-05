VÍDEO: mulher beija boca de uma das serpentes mais venenosas do mundo e choca a web

Um vídeo que circula nas redes sociais tem causado grande repercussão e dividido opiniões: a gravação mostra uma mulher, identificada como Aulia Khairunisa, beijando uma cobra-real, uma das serpentes mais venenosas do mundo. A indonésia aparece beijando a cabeça e a boca do animal em várias mensagens, além de brincar com o réptil.

Nas imagens, Aulia aparece calmamente acomodada com a cobra, fazendo carinho no réptil e, em seguida, curvando-se para beijar sua cabeça e boca. A atitude inusitada gerou uma onda de críticas por parte de muitos internautas, que consideraram a prática desnecessária e arriscada.

Influencer da vida selvagem

Aulia Khairunisa é uma criadora de conteúdo digital indonésia que se dedica a temas relacionados à vida selvagem. Em seu perfil no Instagram, ela acumula mais de 170 mil seguidores e compartilha registros de suas interações com diversos animais, incluindo cobras, lagartos e outros répteis.

Em seu canal no Youtube, a jovem também explora o universo da fauna silvestre, publicando vídeos sobre tratamento de animais doentes, resgates e outras ações de cuidado. Apesar de sua paixão por animais, a atitude de Aulia no vídeo com a cobra-rei foi questionada por muitos internautas, que alertaram para os riscos envolvidos em tal interação.

Sobre a cobra-real

A cobra-real, também conhecida pelo nome científico Ophiophagus hannah, é considerada uma das serpentes mais venenosas do mundo. Uma única mordida pode conter veneno suficiente para matar até 20 pessoas. Além disso, a espécie pode alcançar até 5,5 metros de comprimento.

O veneno da espécie pode causar paralisia muscular, parada respiratória, insuficiência cardíaca e pode levar a morte.

Por ser um animal selvagem e imprevisível, a cobra-rei não deve ser manuseada por pessoas sem o treinamento adequado. O comportamento de Aulia Khairunisa vai contra todas as recomendações de segurança e coloca em risco tanto a si mesma quanto a cobra.