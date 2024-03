PM resgata jiboia de 1,5 metro debaixo de viatura da PC no Marajó

Uma jiboia foi resgatada por agentes do 78° Pelotão Destacado de Polícia Militar (78º PDPM) debaixo de uma viatura da Polícia Civil, na quarta-feira (28), em Melgaço, na Região de Integração do Marajó. O animal tem, aproximadamente, 1,5 metro.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados por moradores que viram a cobra nas proximidades da Escola Tancredo Neves, próximo à delegacia da cidade marajoara. As informações são do Notícia Marajó.

A PM se deslocou até o local e encontrou a cobra embaixo da viatura da PC. Após a manobra de captura, o animal foi resgatado e levado para zona rural de Melgaço, onde foi solto em uma área de mata densa.

Conheça a jiboia

A jiboia (boa constrictor) é uma serpente pertencente à família Boidae. As serpentes pertencem à classe dos répteis e são caracterizadas por apresentar corpo alongado e coberto por escamas, ausência de patas anteriores, podendo ocorrer patas posteriores vestigiais em algumas espécies, entre outras características.