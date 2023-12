Jiboia é resgatada em quintal de residência, em Portel, no Marajó

Uma jiboia, medindo cerca de 1,5 metro, foi resgatada no quintal de uma residência, na última quinta-feira (7), em Portel, no Marajó. O proprietário da casa acionou os agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar de Portel (22ª CIPM) informando que o réptil estaria no local.

Conforme as informações da PM, quando os agentes chegaram à residência, o animal estava escondido em meio a alguns pedaços de madeira nos fundos da casa, como o proprietário informou.

“A gente foi acionado pelo dono da residência, o qual informou que tinha uma cobra constritora. É importante que o cidadão tenha consciência que não é um animal que tem peçonha e que, se matar, pode causar desequilíbrio na natureza. Então resolveu chamar a Polícia Militar para fazer o resgate técnico”, disse o Cabo Brasil, que participou do resgate.

Segundo o portal Notícia Marajó, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) foi comunicada sobre o resgate da cobra. O animal está em observação até que seja solto na natureza.

A jiboia (Boa constrictor) é uma serpente pertencente à família Boidae. As serpentes pertencem à classe dos répteis e são caracterizadas por apresentar corpo alongado e coberto por escamas, ausência de patas anteriores, podendo ocorrer patas posteriores vestigiais em algumas espécies, entre outras características.

Maus-tratos configuram infração ambiental e também crime ambiental, o acusado pode responder nas duas esferas, administrativa e penal. Além disso, a pessoa que maltrata pode ser presa em flagrante. Conforme a lei, a pena por esse tipo de crime vai desde multa de um a 40 salários mínimos por animal, até a prisão em casos extremos. Na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em de ⅓ a ⅙.