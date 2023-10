Cobra é encontrada por moradores em área de mata de Castanhal

Uma sucuri foi encontrada por moradores no ramal do Brilhante, localidade do bairro São José, em Castanhal, município do nordeste paraense. Até o momento, não se sabe, exatamente, quando o animal foi localizado na área. Os moradores do entorno registraram o momento e o vídeo passou a circular nas redes sociais na última terça-feira (24).

No vídeo, que foi compartilhado na internet, é possível observar que a cobra ainda estava com vida quando foi encontrada. Ainda no registro, o vídeo mostra a sucuri adentrando na mata. Em todo o momento, é possível ver nas imagens que o animal é segurado na calda pelos homens — possivelmente para evitar a fuga.

VEJA MAIS

O registro foi feito por dois homens que não tiveram a identidade revelada. No vídeo, eles se surpreendem com o tamanho do animal encontrado. “Olha aí, galera, tá vendo aí? Castanhal aqui. Uma sucuri. Aqui no Igarapé do Brilhante, atrás do Imperador”, narra um deles no vídeo. Não há informações se o animal foi solto na natureza.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou detalhes ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, que informou, por meio de nota, que equipes da PM não atenderam a ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também foi procurado para detalhar se houve o acionamento para o caso. E ainda, sobre o que fazer em casos como esse. Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.