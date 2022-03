Cobra se esconde por 12 dias em prédio residencial e apavora moradores

Uma cobra foi encontrada em apartamentos de um prédio e se deslocou pela estrutura do edifício residencial ao longo de 12 dias, contados a partir do dia 12 de março, momento em que o primeiro morador se deparou com o animal. As informações são do portal Metrópoles.

O réptil identificado como uma Suaçuboia da espécie Corallus hortulanus apavorou alguns moradores a ponto de deixarem o condomínio até que a captura do animal fosse efetivada.

“Fiquei sem dormir por cinco dias porque tinha muito medo de a cobra encontrar algum dos meus três gatos”, disse Beth Rezende, moradora do condomínio.

O prédio batizado de Ernest Hemingway, fica localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e é uma torre em formato circular, situada de frente para o mar.

Em uma das unidades do 19º andar, uma criança avisou ao pai que havia encontrado uma cobra em seu quarto. O homem achou que se tratava de algum exagero até se encontrar com o réptil enrolado na barra de correr da cortina.

O morador fechou a porta, ligou para a portaria e pediu ajuda. Quando os funcionários chegaram, a cobra já havia desaparecido. A partir daí, a notícia da presença do animal se espalhou pelo prédio e teve início a busca que se estendeu por quase duas semanas.

Acionado para resolver a situação, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para percorrer o prédio em busca da cobra, mas o animal não foi encontrado.

O resgate

Diante das buscas frustradas no local, Ricardo Freitas, presidente e biólogo especialista do Instituto Jacaré, foi acionado por uma moradora no dia 18 de março. O profissional considerou inusitado o local, tendo em vista o andar alto de um prédio em área urbanizada, onde o animal foi visto.

Uma das hipóteses levantadas pelo biólogo foi a de que a cobra já estava dentro do condomínio e poderia ter escapado de um cativeiro, ou seja, estava sendo criada por algum morador do próprio prédio.

A serpente foi encontrada no dia 23 de março em um apartamento vizinho ao local onde foi vista pela primeira vez, no dia 12 do mesmo mês. Ela será encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama ou para o Instituto Vital Brazil, referências em estudos sobre diferentes espécies de animais.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)