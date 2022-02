Vídeo flagra momento em que cobra coral resgatada em casa vomita outra cobra; veja

Um vídeo que está circulando na web desde o último domingo (13) mostra um flagrante da natureza que, apesar de pouco visto, é considerado um recurso comum entre os répteis. As imagens mostram uma cobra coral-verdadeira vomitando outra cobra. A cena foi registrada em Jaraguá do Sul (SC), após o resgate do animal, encontrado pelos moradores de uma casa da região. As informações são do portal G1 Santa Catarina.

O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), chamada para recolher o animal, explica que essa é uma "técnica" usada pelos ofídios quando se sentem ameaçados ou estressados para fugir mais rapidamente. Ao regurgitar um animal que foi ingerido há pouco tempo, as cobras ganham mais agilidade para se locomover e fugir de uma situação de perigo.

No caso flagrado em Jaraguá do Sul, a coral-verdadeira, considerada uma das serpentes mais peçonhentas do Brasil, havia engolido uma cobra d'água. “Tentaram matá-la, mas ela conseguiu fugir do lugar e acabou se enfiando em um buraco. Eu consegui pegá-la e, como eu a coloquei dentro da caixa, pude ver que ela estava com um pedaço do rabo de outra cobra ainda aparecendo na boca", afirmou o biólogo.



As imagens foram publicadas na tarde de domingo (13) em uma rede social, mas o resgate foi feito em janeiro.