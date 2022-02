Moradores do Jurunas resgatam cobra de dentro de tubulação residencial

​O surgimento de uma cobra de aproximadamente dois metros assustou moradores da passagem Santa Fé, no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã desta terça-feira (1º). O réptil foi avistado pelo confeiteiro André Souza, de 48 anos, dentro da tubulação de esgoto da casa dele.

“Eu estava saindo para o supermercado, quando eu vi só uma parte do corpo dela para fora. Aquilo estranho, toda preta​. Parece uma sucuri. ​Fiquei com muito medo. Corri para o segundo andar da minha casa e liguei para o Corpo de Bombeiros e para o Ciop. Isso era por volta de 11h, eles chegaram umas 13h30 para fazer o resgate”, relembrou.

André afirmou que foram os vizinhos dele quem retiraram o animal de dentro da tubulação. “A minha mãe começou a ligar as torneiras para ir caindo água e foi que ela saiu. Aí nisso os vizinhos a puxaram e colocaram num saco daqueles grandes de trigo e ficaram esperando virem buscar. Veio a polícia, e eles disseram que ia ver um local para onde ela pudesse ser levada”, detalhou.

Ainda de acordo com o confeiteiro, esta não é a primeira vez que animais deste tipo surgem nas proximidades daquele endereço. “Devido à macrodrenagem que estão fazendo ali na Bernardo Sayão, quando chove, enche tudo aqui. E aparece muçum, cobra”, explicou.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, para obter mais informações acerca do destino do animal e aguarda retorno.