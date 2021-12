VÍDEO: Cantora é picada por cobra durante filmagem de clipe

A cantora pop norte-americana Maeta levou um baita susto durante a gravação de um videoclipe. A cantora estava deitada e foi colocada uma pequena pequena cobra preta sobre o peito da artista, mas quando a produção se aproximou com outra cobra maior, o animal reagiu mordendo o queixo de Maeta.

A cantora deu um salto com o bote da cobra e conseguiu se livrar do animal. Com o susto, o homem da produção do clipe que segurava a cobra maior, também largou o segundo réptil para apanhar a cobra que atacou a artista.

A cena foi captada pelas câmeras que estavam a postos para fazer a gravação.

A própria cantora postou o vídeo sendo picada pela cobra e ironizou ma legenda: "O que eu passo para fazer vídeos para vocês".

O site Daily Mail afirmou que as cobras não eram peçonhentas e que, apesar da mordida, Maeta não ficou ferida.