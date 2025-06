Corpus Christi será feriado em 17 capitais do País; saiba quais

Você está contando os dias para folgar no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 19? Pois saiba que a celebração católica da eucaristia não é e nunca foi feriado nacional no Brasil. Mas é feriado em vários Estados e muitos municípios. Em âmbito federal, é ponto facultativo - quando cabe a cada empresa decidir se autoriza ou não a folga de seus funcionários.

A data que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e trazida para o Brasil pelos portugueses.

Em 17 capitais será feriado, por força de lei municipal ou estadual:

Aracaju,

Belém,

Belo Horizonte,

Boa Vista,

Cuiabá,

Curitiba,

Fortaleza,

Goiânia,

Macapá,

Maceió,

Manaus,

Natal,

Porto Alegre,

Salvador,

São Paulo,

Teresina e

Vitória.

Nesses locais, órgãos públicos e grande parte do comércio não funcionam.

As celebrações mais tradicionais da data acontecem em cidades históricas de Minas, como Ouro Preto; em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo; em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio; e na capital paranaense, Curitiba.V As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.