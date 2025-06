Corpus Christi: veja o que abre e fecha em Belém no feriado desta quinta-feira

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 19 de junho, muitos serviços da Região Metropolitana terão seus horários alterados. Enquanto alguns órgãos públicos e outros estabelecimentos estarão em regime diferenciado, outros serviços essenciais e de lazer serão mantidos.

Órgãos estaduais

Conforme cronograma divulgado pela Agência Pará, os dias 19 e 20 de junho (quinta e sexta-feira) serão considerados pontos facultativos para os órgãos estaduais.

Órgãos municipais

A Prefeitura de Belém informa que, na próxima quinta-feira, 19 de junho, é feriado municipal em função do Dia de Corpus Christi. Já na sexta-feira, 20 de junho (sexta-feira), ficou estabelecido ponto facultativo no âmbito do município.

Os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, segurança, defesa social, mobilidade urbana, parques, museus, teatros, cemitérios, limpeza e conservação urbana, assistência social (incluindo os conselhos tutelares), e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não sofra interrupção.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) informou que os supermercados vão funcionar normalmente durante todo o feriado, incluindo as unidades 24 horas.

Comércio

Lojas de rua: de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o comércio varejista de rua poderá funcionar das 8h às 18h.

Já as lojas em centros comerciais seguirão o horário dos respectivos shoppings, geralmente das 11h às 21h.

Serviços essenciais e outros

Hemopa

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) informa que as unidades estarão fechadas na quinta-feira (19). Já na sexta-feira (20), o funcionamento será normal, com exceção para serviços administrativos.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos estarão fechados na quinta-feira (19). Não haverá compensações bancárias (como TED) nesses dias. O PIX funcionará normalmente. O atendimento será retomado na sexta-feira (20), exceto em locais com feriado local ou ponto facultativo que afetem as agências.

Correios

Na quinta-feira (19/6), não haverá funcionamento nas agências dos Correios. As atividades retornam no dia útil seguinte, sexta-feira (20).

Os objetos postados na quarta-feira (18), ao fim do expediente, terão o próximo dia útil (sexta-feira) contado como o da postagem, para efeito de prazo de entrega. Nesse dia não haverá captação dos serviços Premium Sedex 10 e Sedex 12.

Durante o feriado, a Central de Atendimento estará disponível somente por meio canais automatizados:

Chat com a atendente virtual Carol

Fale Conosco – faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php

Autoatendimento – 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Esses canais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após o feriado, a partir das 8h.

Espaço São José Liberto

O Espaço São José Liberto (ESJL) estará aberto ao público na quinta-feira, das 10h às 14h. O espaço turístico está localizado na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém

Shopping centers

Os principais shopping centers da Região Metropolitana funcionarão com horários especiais no feriado:

Boulevard Shopping Belém

Quinta-feira (19)

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: De acordo com a programação.

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação.

Shopping Bosque Grão-Pará

Quinta-feira (19)

Lojas e Quiosques - 11h às 21h

Praça de Alimentação - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 23h

Cinema - De acordo com a programação

Academia - De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Quinta-feira (19)

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Academia: 9h às 15h

Shopping Pátio Belém

Quinta-feira (19)

Lojas âncoras e satélites: das 11h às 21h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Smart Fit: das 8h às 17h

Cinema: conforme programação própria.

Castanheira Shopping Center

Quinta-feira (19)

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Parque: 11h às 22h

Supermercado Líder: 08h às 21h

Academia e Cinema: de acordo com a programação