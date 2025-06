Cuidadora de idosa contrata atirador de aluguel para matar filho da patroa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma cuidadora que tentou matar o filho da própria patroa, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A mulher chegou, inclusive, a contratar um assassino de aluguel para o serviço, mas foi descoberta antes do crime ocorrer.

O filho, cuja identidade não foi revelada, descobriu que a mãe apresentava feridas pelo corpo e desconfiou de que ela poderia estar sendo maltratada pela cuidadora. Ele registrou uma queixa por maus-tratos contra a mulher, que, ao tomar conhecimento do registro policial, contratou um atirador de aluguel para se vingar.

A cuidadora revelou todo o planejamento do crime a outra profissional que dividia com ela a função de zelar pela mulher idosa nos fins de semana. Segundo a polícia, essa funcionária ficou assustada com o que ouviu e procurou a delegacia para denunciar o caso.

Os policiais foram até a residência da autora, onde apreenderam cinco aparelhos celulares, televisores de última geração, eletrodomésticos e o cartão de crédito da patroa. As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra a autora do crime. Ela responderá pelo crime de tentativa de homicídio e extorsão.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)