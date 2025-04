Cuidadora é presa após aplicar golpe em idosa e usar dinheiro para pagar faculdade do namorado

Uma cuidadora de 46 anos foi acusada e condenada por crimes contra uma idosa. Entre eles, estelionato, apropriação de bens e exposição a perigo de saúde, logo após ser provado que ela aplicava medicações de forma incorreta, às vezes indevida e sem autorização da mesma. O caso aconteceu no Distrito Federal.

A mulher cuidava das finanças da idosa e, segundo informações do Ministério Público do Distrito Federal, retirava o dinheiro sem autorização da vítima. A cuidadora não pagava contas importantes e fazia transferências de bens sem o consentimento da responsável pela conta.

A acusada pagava as próprias despesas pessoais, como viagens de Uber, perfumes caros, restaurantes, vestimentas, academias e até mesmo as mensalidades da faculdade do namorado. Além disso, administrava incorretamente os medicamentos da vítima, que antes, segundo testemunhas, era ativa, lúcida e independente, mas que ficou fraca e confusa após começar a tomar medicações.

A justiça analisou as provas, como extratos bancários, que confirmaram que a cuidadora cometeu crime contra a idosa. Entretanto, a pena de prisão foi substituída por medidas como serviços comunitários e reparação dos danos causados à vítima.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)