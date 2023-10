Idoso de 70 anos é preso acusado de estuprar cuidadora dentro de apartamento

Um idoso de 70 anos, portador de deficiência, foi detido após supostamente estuprar sua cuidadora, uma jovem de 21 anos, em seu próprio apartamento. O evento ocorreu na última segunda-feira (30), no bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar (PM), a vítima havia sido contratada para prestar cuidados à esposa do suspeito. A jovem relatou às autoridades, em seu primeiro dia de trabalho, que o homem se aproximou e a agrediu sexualmente. Ela descreveu que o agressor estava excitado, tocou em suas partes íntimas e tentou forçá-la a tocá-lo.

A jovem conseguiu perguntar se ele não respeitava sua esposa, ao que o idoso respondeu que não mantinha relações sexuais com a esposa há quatro anos. Além disso, teria sugerido ainda que a jovem se sairia bem em seu emprego se não revelasse o incidente a ninguém. Ela se trancou em outro banheiro, acionou o número de emergência 190 e aguardou na portaria do prédio a chegada da polícia.

Além das alegações de estupro, a cuidadora informou à polícia que, apesar de ter sido contratada para ser cuidadora, durante o dia ela foi incumbida de realizar tarefas domésticas, como lavar, cozinhar e cuidar do animal de estimação do casal. A esposa do suspeito, segundo a vítima, tem deficiência mental e não estava ciente do que havia acontecido.

O suspeito foi levado para depor na delegacia e a vítima para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com