Homem abusa de criança e é agredido por mulher, em Barcarena

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (31) mostra um homem sendo agredido por uma mulher após ser apontado como suspeito de ter abusado sexualmente do filho dela. O caso ocorreu em Barcarena e ganhou grande repercussão entre os moradores do município no último domingo (29). Conforme o portal Estado do Pará Online, o homem também teria sido linchado por moradores da comunidade.

Nas imagens do vídeo, o homem aparece sentado em uma calçada enquanto a mulher o agride com tapas e socos. Ele já surge completamente ensanguentado após ser agredido por outras pessoas que se revoltaram ao saber da situação. Ainda segundo o portal, a mulher teria flagrado o estupro ao filho, de apenas cinco anos.

Testemunhas teriam relatado que o suspeito seria amigo da família da criança e teria se aproveitado de um momento em que ficou sozinho com a vítima para cometer o abuso.

A Polícia Militar esteve no local após ser acionada por moradores que presenciaram as agressões e relataram o fato. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam para a delegacia, após orientarem os familiares e amigos da criança a também comparecerem à unidade policial para realizar os procedimentos cabíveis sobre o crime. O suspeito foi levado para a Delegacia Civil de Vila dos Cabanos onde posteriormente foi feito o flagrante de estupro de vulnerável.