Colecionador de armas é investigado por espancar, estuprar e colocar revólver na boca da ex-mulher

Um homem de 55 anos, com registro ativo de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), é investigado pelo crime de agressão e estupro contra a ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e com o relato da vítima, ele a teria espancado, estuprado e ainda ameaçado de morte ao colocar uma arma em sua boca durante a prática dos crimes.

VEJA MAIS

Segundo as investigações, a mulher, que teve a identidade preservada, conheceu o CAC há seis meses e logo iniciaram um relacionamento amoroso. A vítima, em depoimento, afirmou que ele tornou-se agressivo após o casal resolver morar junto, cerca de dois meses após o começo do namoro.

Agressão e estupro

Ainda com base no depoimento, em uma das ocasiões, o homem a jogou em um sofá e enfiou o cano da arma na boca da vítima, ordenando que ela ficasse em silêncio. Em outro momento, ele teria dado chutes e socos no braços, pernas e costas da mulher.

Além das agressões, a vítima relatou que também era obrigada a manter relações sexuais com o CAC, onde ela apresentou dores e sangramentos nas partes íntimas por diversas vezes.

Durante as buscas na casa do suspeito, os policiais encontraram uma espingarda calibre 36 e 17 munições do mesmo calibre, 1 carabina calibre 22 com 36 munições, e uma pistola 9mm com 16 munições. O homem teve o porte de arma de fogo e a posse de armas e munições suspensos por ordem judicial, razão pela qual o armamento foi apreendido.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com